Real Sociedad, Merino: “Con la Roma una brutta botta. Dobbiamo maturare”

La Real Sociedad è tornata a casa con le ossa rotte dopo la sconfitta di ieri con la Roma. Per i baschi la qualificazione si è complicata parecchio, soprattutto con il secondo gol di Kumbulla. Poche le occasioni capitate alla squadra di Imanol Alguacil, il palo di Kubo e la super chance per Merino, che però ha sbagliato malamente. Proprio il numero 8 della Real ha commentato la partita: "È stato molto difficile. Per noi è stata una brutta botta, ma abbiamo cercato di fare una partita seria - ha detto ai canali del club -. Dobbiamo imparare da queste cose e diventare una squadra matura, risolvere meglio queste partite. Nelle giocate individuali in cui non siamo stati abbastanza brillanti, loro sono riusciti a segnare. Al ritorno speriamo di invertire la rotta con la nostra gente che ci sostiene".