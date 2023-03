Real Sociedad, Mendez: “Dybala stella mondiale. Giocheremo in uno stadio storico”

Giovedì la Roma all'Olimpico affronterà la Real Sociedad nella gara d'andata degli ottavi di Europa League. Brais Mendez, trequartista spagnolo, con le sue 10 reti e 7 assist in 34 presenze stagionali, sarà senz'altro un avversario di tutto rispetto. In un'intervista ai microfoni di SerieANews.com, il calciatore ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla sfida coi giallorossi e, in particolare, ad alcuni elementi della formazione di Mourinho. Queste le sue parole: