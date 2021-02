Real Madrid, dalla Spagna: Allegri sempre in corsa, ma il favorito per la panchina è Raul

Quello di Massimiliano Allegri è uno dei possibili nomi per la panchina della Roma, nel caso in cui Paulo Fonseca non venisse confermato al termine della stagione dalla dirigenza giallorossa. L’ex tecnico della Juventus interessa anche al Real Madrid, dove la posizione di Zinedine Zidane è in bilico. Secondo l’emittente spagnola “Cadena SER”, il favorito a occupare il ruolo attualmente di ‘Zizou’ è però un’altra leggenda del club madrileno, ovvero Raul, oggi allenatore del Castilla (la squadra B del Real). Più indietro Allegri, che comunque piace molto alla dirigenza. In corsa pare esserci pure Nagelsmann del Lipsia.