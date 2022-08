Real Betis, Trujillo: “Conosciamo Mourinho. La Roma è una squadra competitiva”

Le parole del team manager del club spagnolo: "Penso che il sorteggio non sia andato male"

Alexis Trujillo, team manager del Real Betis, ha parlato ai microfoni ufficiali del club per commentare il sorteggio di Europa League. Queste le sue parole: "Penso che il sorteggio non sia andato male. La Roma, con Mourinho, sappiamo che comporta molte difficoltà, con un livello agonistico molto alto. Recentemente hanno acquistato Dybala, che dà loro un extra in attacco. È una squadra competitiva. Conosciamo già Mourinho dall'anno scorso, dalla partita pre-campionato".