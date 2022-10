Real Betis-Roma, le probabili formazioni di Pellegrini e Mourinho

La Roma torna a giocare in Europa League contro il Real Betis. Giovedì alle 18:45 va in scena la quarta giornata del gruppo C della competizione europea e i giallorossi non possono più sbagliare. Dopo la vittoria di misura con il Lecce in campionato, servirebbe anche un successo in coppa per risalire la classifica del girone. Al momento la Roma è terza con 3 punti, Ludogorets secondo a 4, Betis primo a 9 e chiude l'Helsinki a 1. Non sarà facile, dato che José Mourinho dovrà gestire un organico fortemente indebolito dalle assenze di Dybala (lesione muscolare al quadricipite della coscia sinistra) e Zaniolo (squalificato dopo l'espulsione rimediata nella gara d'andata col Betis). In mediana torna la coppia Matic-Cristante. Davanti lo Special One dovrebbe affidarsi a Pellegrini sulla trequarti, dietro al tandem composto da Abraham e Belotti.