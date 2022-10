Real Betis-Roma, le formazioni ufficiali di Pellegrini e Mourinho

Scelte obbligate per lo Special One che deve fare a meno di Dybala e Zaniolo. Davanti Belotti e Abraham insieme

Partita fondamentale per la Roma che è chiamata a vincere in Europa League per puntare ancora alla qualificazione al turno successivo. Al Benito Villamarìn i giallorossi affronteranno il Real Betis ad una settimana esatta dalla sconfitta dell'Olimpico. Mourinho dovrà fare a meno di Zaniolo (squalificato) e Paulo Dybala (lesione al retto femorale della gamba sinistra) e si affiderà a Pellegrini a supporto della coppia Abraham-Belotti. A centrocampo confermati Matic e Cristante con Zalewski e Spinazzola sulle fasce (scelte obbligate).