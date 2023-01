Real-Barcellona, Xavi: “Quando c’era Mourinho non abbiamo dato una bella immagine”

Domani sera Real Madrid e Barcellona si sfidano nella finale di Supercoppa di Spagna. Sarà ancora Xavi contro Ancelotti, due allenatori che hanno creato un clima disteso nel 'Clasico' più atteso, lontano da quello di qualche anno fa quando c'erano in panchina Mourinho e Guardiola. Ne ha parlato proprio Xavi in conferenza stampa: "Il periodo dei 'Clasicos' con Mourinhonon è stato positivo per nessuno, né il Real Madrid né il Barcellonaha dato una buona immagine. Dobbiamo mostrare cavalleria". Quella tra lo Special One e il manager catalano è senza dubbio una delle rivalità più importanti del calcio moderno. Che infatti si è manifestata soprattutto nelle grandi sfide in Spagna. In particolare epico il poker di scontri nel 2011 nel giro di meno di venti giorni, l'anno successivo al clamoroso 5-0 inflitto da Guardiola a Mourinho. E poi le tante dichiarazioni al veleno tra i due allenatori, sugli arbitri e non solo. "Con Ancelotti - continua Xavi - ho un buon rapporto, ci siamo visti tante volte. Gli ho persino dato un premio quando ero ambasciatore in Qatar per l'Aspire Academy. Mi sembra una persona straordinaria e un gentiluomo del calcio. Bisogna andare su questa linea e non lasciare che sia una guerra solo sportiva. Ho ammirazione per l'allenatore e per diversi giocatori del Real Madrid e non devo nascondermi".