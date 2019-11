Razzismo, Vieira: “Contro la Roma ho sentito i buu. Si deve fare qualcosa per cambiare”

Ronaldo Vieira, centrocampista della Sampdoria, ha parlato di razzismo ai microfoni di Sky Sport. Il giocatore è stato vittima anche di “buu” razzisti da parte di alcuni tifosi presenti nel settore ospiti giallorosso durante Sampdoria-Roma dello scorso 20 ottobre. Nonostante il tempestivo tweet da parte del canale ufficiale della Roma dopo i fatti accaduti, l’ex Leeds dice:“Ma questo non mi ferma, continuerò a lavorare duramente. Contro la Roma ho sentito i buu, non pensavo fossero per me. Credevo che i tifosi volessero distrarmi, poi dopo ho sentito altro. Non devo dire altro: non succede solo qui in Italia, ma si deve fare qualcosa per cambiare. Vieira conclude: “Io mi sento europeo come mi sento africano. Per fortuna sappiamo che non sono così tutti i tifosi: anche la Roma è intervenuta subito, bisogna guardare avanti”.