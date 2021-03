Razzismo, Jesus al fianco di Simy: “Basta insulti, gli haters devono pagare” – FOTO

“Tutta la mia solidarietà al collega e amico Simy per gli squallidi e schifosi insulti ricevuti. Purtroppo ci tocca constatare ancora una volta che questa brutta abitudine di insultare sui social senza ritegno con allusioni razziste e odiose sta diventando una costante”. Juan Jesus torna a farsi sentire sul tema razzismo. Sulla sua pagina Instagram il brasiliano si è schierato al fianco di Simy, insultato via social: “È ora di dire basta! Questi haters devono prendersi la responsabilità di quello che dicono e pagare in caso di violazioni – continua il difensore della Roma -. Basta nascondersi dietro un nickname o un falso nome”.