Sembrava a un passo dal vestire la maglia della Roma, ma poi è arrivata l'Atalanta e Giacomo Raspadori ha preferito Bergamo rispetto alla Capitale. L'ex attaccante dell'Atletico Madrid ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la vittoria odierna contro il Parma, in cui ha anche trovato il primo gol della sua nuova esperienza in Italia, parlando anche del suo trasferimento in neroazzurro: "Mi fa enormemente piacere che si sia vista questa voglia, perché è tanta e vi assicuro che non mancherà mai, non solo oggi perché era la "prima". La società mi ha dimostrato una fiducia immensa e una voglia di avermi che mi ha colpito. È un club super ambizioso e questo rispecchia perfettamente il mio modo di essere e di vivere il calcio. Dal momento in cui si è presentata l'opportunità, l'Atalanta è stata la mia prima scelta. Ero e sono convinto che questo sia il progetto migliore per me. Mi hanno dimostrato tanto e, come ho detto prima, l'affetto immediato di staff e compagni ha reso tutto naturale. Sono felicissimo di questa scelta e determinato a fare grandi cose insieme a questo gruppo".