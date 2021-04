Raspadori: “Bella partita e un punto importante nonostante le assenze”

La Roma pareggia 2-2 a Sassuolo. Il gol decisivo lo segna Raspadori, che ha commentato così le sue sensazioni a fine partita.

RASPADORI A SKY

Un punto importante.

Una giornata bellissima, per la bella partita che abbiamo giocato. E sì, un punto importante.

Non avevate obiettivi, invece avete dimostrato che non vi interessa niente.

Quello che voleva il mister, che anche con assenze importanti dovevamo essere consapevoli dei nostri mezzi e l’abbiamo fatto.

Che settimana per te con l’Under 21. Gol e anche la fascia

È una delle settimane più importanti per il mio percorso, devo ringraziare il mister e chi prima di me ha indossato questa fascia da capitano.