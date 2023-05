Rashford: “Il mio apice l’ho raggiunto con Mourinho. Con lui 3 trofei”

Il fenomeno inglese, talento del Manchester United, Marcus Rashford, non dimentica la straordinaria stagione vissuta con Jose Mourinho nel 2016/17. Quell'anno, il tecnico portoghese condusse i Red Devils alla vittorie di ben tre titoli: Community Shield, Coppa di Lega ed Europa League. L'attaccante, in conferenza stampa pre match con il Brighton, ha dichiarato:"Non so se questa è la mia stagione migliore. Per me conta vincere e al primo anno con Mou ho vinto tre trofei. Per ora è quello il mio apice". Parole al miele dunque per lo Special One che non si è lasciato benissimo con lo United, ma che, evidentemente, ha rimasto un segno indelebile nei giocatori presenti in quell'annata. Rashford, anche in questa stagione, sta offrendo numeri da capogiro: 29 gol in 50 presenze. Un trascinatore per una squadra che ha voglia di risalire in fretta dopo anni caratterizzati da qualche delusione di troppo.