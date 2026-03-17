El Aynaoui, notte da incubo: rapinato e sequestrato insieme alla famiglia

Tanta paura e l'ennesima rapina nella capitale. A esserne vittima stavolta è Neil El Aynaoui. Il centrocampista marocchino della Roma, infatti, ha subito una rapina con tanto di sequestro di persona in zona Castel Fusano. Intorno alle 3 una banda di sei uomini vestiti di nero, armati di pistola e volto coperto sono entrati in casa dopo aver divelto una grata della finestra del salone. I rapinatori hanno prima chiuso in una stanza il calciatore, la madre, la compagna e il fratello con la rispettiva fidanzata. Poi hanno rubato gioielli del valore di circa 10 mila euro, un Rolex e delle borse griffate. Sul posto è accorsa la polizia. Proprio in queste ore sta indagando la squadra mobile che in questi mesi ha dovuto fare i conti con molte rapine ai danni dei calciatori di Roma e Lazio.