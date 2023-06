Ranking Uefa, la Roma ottiene il decimo posto: 97mila i punti totalizzati

Con la finale di Champions andata in scena ieri sera, si conclude la stagione europea 2022/2021. Ora è il momento di tirare le somme per quanto riguarda il ranking Uefa. Come riportato sul sito ufficiale dell'associazione, nonostante la sconfitta contro il Siviglia, la Roma si piazza al decimo posto con 97.000 punti totali acquisiti nelle ultime cinque stagioni. Un risultato che fa onore al club considerando che, tra le italiane, è seconda dietro solamente alla Juventus (ottava con 101.000 punti) e davanti all'Inter (undicesima con 96.000 punti). Il primo posto della classifica è occupato dal Manchester City (145.000 punti). Seguono sul podio Bayern Monaco e 136.000 e Chelsea (126.000).