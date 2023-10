Ranking Uefa, la Roma aggancia il Siviglia al 10° posto. È seconda tre le italiane

La vittoria numero 150 in Europa, un poker che vale il primo posto insieme alla Slavia Praga e mette i giallorossi sulla rotta per la qualificazione. Ma il 4-0 della Roma sul Servette non si esaurisce qui. Il successo rotondo di ieri sera all'Olimpico porta la squadra di Mourinho in "top 10" del Ranking Uefa con un coefficiente di 84.000. Lo stesso del Siviglia e sotto, soltanto, a top club come Inter, Manchester City, Chelsea, Liverpool, Psg, Real Madrid, Lipsia e Bayern Monaco. Ovviamente hanno influito gli ultimi tre anni europei della Roma arrivate tre volte in semifinale e due in finale nelle competizioni in cui concorreva.