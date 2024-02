Ranking Uefa, Italia ancora prima: in palio c’è il quinto posto per la Champions

Finita un'altra settimana europea il Ranking Uefa dei paesi si è aggiornato. Resta prima l'Italia che con 14.714 punti stacca la Germania seconda. I buoni risultati ottenuti da Lazio, Roma e Milan confermano il primato e a fine anno le prime due avranno un posto in più in Champions League. Ben cinque club possono sperare di accedere alla principale competizione Uefa. Inoltre, la Serie A è l'unico campionato che ha ancora 7 squadre in corsa nelle tre competizioni europee. Prossima settimana, oltre a Roma e Milan, scenderanno in campo anche Inter e Napoli contro Atletico Madrid e Barcellona.