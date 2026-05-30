Giornata speciale per Claudio Ranieri. L'ex allenatore e Senior Advisor della Roma, infatti, è tornato a Leicester in occasione del decimo anniversario della storica Premier League vinta con il club inglese nel 2016. Oggi, infatti, il Leicester ha organizzato una partita celebrativa e non poteva mancare il condottiero di quell'incredibile cavalcata. Non a caso, la giornata è stata intitolata 5000/1: la stessa quotazione betting che aveva la vittoria della Premier da parte dello stesso Leicester nel 2016. Dopo una ricognizione sul rettangolo verde del King Power Stadium, Sir Claudio è stato protagonista di un simpatico siparietto negli spogliatoi condiviso dallo stesso club inglese sui suoi profili social. "Quando siete stanchi, ditemelo e vi sostituisco. Ma almeno 5 minuti... Divertitevi!", le parole di Ranieri. Tra i commenti dei tifosi non è mancato un pizzico di nostalgia e qualche 'Riportatelo qui, dategli un lavoro a tempo pieno'. Il Leicester, infatti, è fresco di retrocessione in terza serie .

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