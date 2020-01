Ranieri su De Rossi: “Lui e Totti sono stati l’anima della Roma e due uomini leali e sinceri”

Con lui Daniele De Rossi ha chiuso la sua storia alla Roma lo scorso maggio. Anche per questo per Claudio Ranieri l’ex capitano giallorosso non sarà mai un giocatore come un altro. L’attuale allenatore della Sampdoria ne ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo aver saputo dell’addio al calcio giocato annunciato da poco in Argentina: “De Rossi è stato un punto di riferimento importante, lui e Totti sono stati l’anima della squadra e dei tifosi. Personificavano l’emblema dei giocatori che non vogliono mai mollare e vogliono sempre di più da se stessi e dai compagni. Due uomini veri, leali e sinceri”.