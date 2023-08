Ranieri: “Sono un professionista, ma non posso tradire la mia fede romanista”

News as roma: tutte le notizie

Redazione

Claudio Ranieri, allenatore del Cagliari, ha rilasciato un'intervista a Famiglia Cristiana. Queste le parole dell'ex mister della Roma:

Toglie Totti e De Rossi e vince il derby di Roma, mette Pavoletti nel finale e va in A col Cagliari. Si tratta di estro o calcolo? "Calcolo. Vado dove la partita mi suggerisce".

Dove si sente a casa? "Dove alleno mi sento sempre a casa. A Cagliari, al popolo sardo mi sento affine per mentalità: sono discreto, non mi apro con tutti. In Calabria, per mia moglie (con cui è sposato da 47 anni ndr.). A Roma, la mia città. E a Londra, abbiamo una casa li".

Professa sempre fede romanista? "Sono un professionista serio, mentre alleno una squadra, la mia fede è quella. Ma il bambino che è in me non può tradire quello che è sempre stato".

Nel 2010 al 57' dell'ultima giornata era campione d'Italia con la Roma. Poi ha vinto l'Inter. Ci pensa ancora? "No, come non penso al Leicester: guardo sempre a domani".