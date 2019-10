Totti e Cassano sponsor. Il Pupone: “Ranieri ad allenare la Samp? Ottimo, lo vedo proprio”

Claudio Ranieri è il nuovo allenatore della Sampdoria. Il tecnico testaccino riparte dopo aver condotto la Roma al termine della scorsa stagione, prende il posto (di nuovo) di Eusebio Di Francesco e domenica prossima sfiderà proprio i giallorossi. Sulle pagine de ‘Il Secolo XIX’ (Damiano Basso), il retroscena legato a Massimo Ferrero e ad altri due ex romanisti. Il patron dei blucerchiati mercoledì sera ha chiamato Antonio Cassano, invitandolo allo stadio per il match ed estendendo l’invito anche a Francesco Totti. Con l’occasione, Ferrero ha chiesto anche un parere sul nuovo allenatore, ricevendo una risposta secca: “Ranieri”.

Il presidente doriano chiede così a Cassano di raccogliere anche l’opinione dell’ex capitano giallorosso su sir Claudio, che proprio Francesco aveva richiamato a Roma pochi mesi fa. “Ottima scelta… Sta bene il mister, ce lo vedo proprio. Fammi chiamare che glielo dico”. Accade tutto in pochi minuti e a cavallo della mezzanotte, Ferrero telefona a Totti e poi a Ranieri, sollecitato dallo stesso Francesco. Nel pomeriggio del giorno dopo c’è stato poi l’incontro ufficiale tra la Samp e l’allenatore di San Saba. Poi la trattativa e la fumata bianca. Totti e Cassano sono rimasti molto contenti di essere stati presi in considerazione da Ferrero, entrambi ritenevano Ranieri il nome perfetto per la Sampdoria. Quindi il patron doriano ha preso la sua decisione dopo i consulti con Romei, Osti e Pecini.