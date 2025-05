Ranieri riceve il premio Colalucci: “È il momento giusto perché sono a fine carriera”

Questa mattina una delegazione della giuria composta da Guido D'Ubaldo, Andrea Garibaldi e Alessio di Francesco ha incontrato il tecnico giallorosso a Trigoria per lo speciale riconoscimento

Questa mattina una delegazione della giuria composta da Guido D'Ubaldo, Andrea Garibaldi e Alessio Di Francesco ha incontrato Claudio Ranieri a Trigoria per consegnargli il premio Giuseppe Colalucci, che quest'anno giunge all'undicesima edizione. L'allenatore della Roma ha ricevuto la targa con la motivazione di "premio speciale alla carriera". Ranieri, emozionato e soddisfatto, ha molto gradito il premio affermando: "E' il momento giusto per questo prestigioso riconoscimento perché sono giunto alla fine della mia carriera". Il tecnico giallorosso, infatti, avrebbe dovuto ricevere tale riconoscimento già negli anni passati. Il premio Giuseppe Colalucci è nato da un'idea di Guido D'Ubaldo, presidente dell'Ordine dei Giornalisti del Lazio, per ricordare la figura dell'avvocato/giornalista storico direttore del Tifone, che dagli anni '50 agli anni '80 animò fortemente il panorama dell'informazione della Capitale.