Ranieri, promessa mantenuta: è all’Olimpico per Roma-Leicester

Il tecnico testaccino si è presentato allo stadio con grande anticipo accompagnato dalla moglie

Come un tifoso comune, ha superato il tornello e insieme alla moglie ha fatto il percorso verso la tribuna Monte Mario. E con ben tre quarti d'ora d'anticipo. Claudio Ranieri ha mantenuto la promessa di qualche giorno fa ed è all'Olimpico per Roma-Leicester. Non ha rilasciato dichiarazioni, ma ha fatto trasparire tutta la sua emozione di arrivare in uno stadio che sarà sempre un po' suo. "Il rapporto col Leicester è stato un fatto professionale, il tifo invece mi ricollega al bambino che sono stato. Non posso tradirlo, Roma è casa mia", aveva detto in un'intervista a La Gazzetta dello Sport. Nella speranza, sua, della Roma e di tutti i tifosi, che questo non sia l'epilogo della coppa. Ci sarebbe una finale a Tirana. E chissà che anche lì, in tribuna, se stasera dovesse andar bene, non ci possa essere Ranieri.