Claudio Ranieri compie 75 anni. Sui social il club giallorosso ha pubblicato un post d'auguri per l'ex allenatore: "Buon compleanno". Una vita passata in giallorosso. Prima da giocatore, poi per tre volte da tecnico (2009, 2019, 2025). L'ultima volta un anno e mezzo fa prima di lasciare il posto a Gasperini. Sir Claudio aveva accettato il ruolo di senior advisor ma le divergenze con l'attuale allenatore hanno portato ad uno scontro e poi all'addio. Ma il legame con la Roma rimane indissolubile. Ora Ranieri è il direttore tecnico della Nazionale italiana e lavora al fianco di Roberto Mancini.