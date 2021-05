Ranieri: “Non mi aspettavo questa classifica. Il rinnovo? Non so nulla”

Le parole del tecnico

Redazione

Claudio Ranieri batte la "sua" Roma 2-0. La Sampdoria vince grazie ai gol di Silva e Jankto. Il tecnico ne ha parlato a fine match.

RANIERI A SKY

Conte ha fatto un lavoro niente male... Sono felice per lui, se lo merita perché ci mette l'anima nel suo lavoro. Può risultare antipatico, a me no, però è un lavoratore serio e alza il ritmo mentale di tutta la squadra.

Anche lei ha alzato il ritmo della squadra. Ci sembra che abbia costruito un gioiellino di squadra, è soddisfatto? Sì, perché stanno acquisendo la mia mentalità, quella di provarci sempre. Abbiamo portato 16 calciatori diversi al gol, mi fa piacere.

Non le piace quando le dicono che gioca un 4-4-2 scolastico... Dipende che scuola fai. Io voglio sempre migliorare perché voglio stare altri vent'anni nel calcio. Ho iniziato quando si giocava a tre dietro, quello per me era scolastico. Sento dire che è scolastico, mi chiedo "Ma dove?". Se ne è accorto come andiamo a pressare, quali movimenti facciamo o in quanti attacchiamo (diretto a Luca Marchegiani, ndr)? L'Atletico Madrid gioca col 4-4-2, ho vinto col Leicester col 4-4-2, il Lille gioca col 4-4-2. Perché dire che è scolastico? Allora anche il 3-5-2, il 3-4-1-2, è tutta scuola. Non c'è un'accezione negativa? E allora perché lo dice?

A Genova sta per arrivare la notizia del suo rinnovo, le è arrivata questa voce? Non mi è arrivato nulla, so che stanno facendo dei conti. Il presidente mi ha detto delle difficoltà che ci saranno nella campagna acquisti per cui adesso si entrerà nel vivo della questione.

La Samp può arrivare all'obiettivo 52 punti?Si aspettava di essere dopo le big e il Sassuolo? Non me l'aspettavo perché ci sono squadre dietro che non si capisce come possano stare lì, tipo il Bologna che ha una grande qualità. O il Torino, il Cagliari e la Fiorentina. L'anno prossimo sarà ancora più difficile, godiamoci questo campionato.