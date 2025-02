Ranieri: “Milan? Siamo pronti, lo so. Tifosi di nuovo orgogliosi di noi!”

La Roma una sua priorità ce l'ha e sono le coppe. Claudio Ranieri, come sta facendo, non lo ammetterà mai pubblicamente, anche se a parlare per lui sono le sue scelte di formazione. Undici titolare con l'Eintracht, turnover ragionato con il Napoli e di nuovi i migliori questa sera a San Siro. I quarti di Coppa Italia contro il Milan rappresentano un'occasione per migliorare una stagione partita con l'handicap e proseguita con l'esonero di due allenatori, perché il percorso più breve di quello in campionato può condurre alla vittoria di un titolo e alla conquista di un posto in Europa. Lo scrive Dario Marchetti su TuttoSport. "Vogliamo fare bene contro il Milan - dice Ranieri. In casa sono 12 gare che non perde, andiamo a trovare una squadra piena di talenti e campioni. Noi saremo lì con la voglia di far bene e passare il turno, non certo per passare un giorno fuori Roma". Il tecnico non si nasconde dietro le difficoltà, soprattutto quelle legate al fattore trasferta, nonostante il tabù sia stato spezzato durante l'ultima partita giocata fuori casa contro l'Udinese. "Siamo pronti, mi fido di tutta la rosa a disposizione". Una Roma che continua a crescere e che secondo Ranieri "piano piano sta rendendo orgogliosi i propri tifosi". Questo è uno degli aspetti che più rende felice l'allenatore giallorosso, che non vuol sentire parlare di futuro. "Al nuovo tecnico proprio non ci sto pensando. Sono super concentrato su cosa fare adesso. Poi faremo un numero 'x' di nomi e cercheremo quello che farà al caso nostro. Ma per annunciarlo si attenderà la fine della stagione". Sul mercato, appena concluso, risponde e Ranieri promuove Ghisolfi: "Do un buon voto alla campagna acquisti perché non potevamo muoverci molto. Florent ha preso giocatori bravi e io ho dato l'ok".