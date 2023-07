Roma Primavera, regalo a Ranieri dopo il match col Cagliari: consegnata la maglia

Il rapporto tra la Roma e Claudio Ranieri non smetterà mai di essere unico. L'allenatore del Cagliari resterà per sempre legato ai colori giallorossi e ieri i ragazzi della Primavera gli hanno consegnato la nuova maglia firmata Adidas. I sardi hanno vinto in amichevole 4-1 contro la formazione di Guidi e a fine partia c'è stata una piacevole sorpresa per l'allenatore di Testaccio. Questo il post pubblicato sui social del club giallorosso: "Al termine dell’amichevole di ieri tra la nostra Primavera e la prima squadra del Cagliari, è stata consegnata a Claudio Ranieri una maglia della Roma. È la numero 2, come quella che indossava nella sua partita di esordio ufficiale in giallorosso. In bocca al lupo per la stagione, Mister!"