Ranieri: “Lukaku sarà importante per la Roma. L’ambiente lo renderà felice”

Lukaku e la Roma sono pronti ad ufficializzare il loro matrimonio, almeno per un anno. Il centravanti belga ha dimostrato grande voglia di vestire giallorosso, riducendosi l'ingaggio e spingendo per il suo arrivo nella Capitale. A dire la sua sul trasferimento che sta facendo impazzire i tifosi romanisti, anche l'allenatore del Cagliari, Claudio Ranieri. Il mister di Testaccio si è detto molto felice del suo arrivo: "Sono curioso di vedere come verrà accolto domani a Ciampino. L'anno scorso l'arrivo di Dybala, quest'anno quello di Lukaku. Così, anche la Roma si iscrive alle squadre che lottano per fare qualcosa di importante. Nell'Inter di Conte ha fatto tanto e ha fatto bene. È un giocatore con una struttura importante ed imponente. Deve essere allenato bene e deve giocare con continuità. Non so come arriva, bisognerà aspettarlo ma sarà importantissimo per la Roma. Quando conoscerà l'ambiente sarà pienamente contento".