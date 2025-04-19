Claudio Ranieri non delude mai e anche nelle ultime dichiarazioni post Verona, ha strappato i sorrisi dei presenti in sala stampa. Per lui la Champions League è solo un sogno, questo quantomeno è quello che dice in pubblico, ma in casa Roma non tutti la pensano così. Nel prepartita infatti Florent Ghisolfi ha detto di crederci e di poterci scommettere due euro, rispondendo alla battuta di Ranieri alla vigilia: "Non ci scommetterei nemmeno un euro". A chi gli ha fatto notare questo ottimismo del francese, il tecnico giallorosso ha risposto: "Lui è un tirchio, ha messo solo due euro. È proprio corto (ride, ndr)". Questa la battuta che ha scatenato le risate di tutta la sala stampa. Con i tre punti conquistati contro il Verona, i giallorossi hanno agganciato il Bologna al quinto posto ma soprattutto si sono avvicinati sensibilmente alla Juventus quarta (-2).