Ranieri: “In un derby ho dovuto togliere Totti e De Rossi perché erano troppo tifosi”

Claudio Ranieri, ha parlato a margine di un evento organizzato dall'Università di Cagliari, squadra che in questo momento sta allenando in Serie B. L'ex allenatore giallorosso ha parlato anche del suo passato sulla panchina della Roma, in particolare sul famoso derby vinto con la doppietta di Vucinic e la doppia sostituzione all'intervallo di Totti e De Rossi.