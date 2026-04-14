Walter Sabatini, ex direttore sportivo e maestro di Frederic Massara, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel corso della trasmissione L’Originale del Lunedì commentando anche la situazione in casa Roma e lo scontro tra Ranieri e Gasperini. Di seguito le sue parole: "La questione è veramente pigra. Ha parlato Ranieri, ha parlato Gasperini: ognuno ha detto la sua, in maniera un po' sfumata però l'hanno detta. Credo che sia un problema di identificazione del talento e della qualità dei giocatori, ma bisogna tener presente che la Roma ha dei vincoli molto importanti quindi non si può avvicinare a giocatori di primissima fascia perché gli viene vietato dalle norme UEFA. E' una questione di valutazione del roster, della qualità della rosa. Non ho mai sentito dire da Massara, che è un mio allievo e quindi non lo farebbe mai, al pronti via di avere una rosa formidabile. Io non l'ho mai fatto, sarebbe una maniera diretta e sbagliata di mettere in difficoltà l'allenatore. Ho sempre tenuto bassi i toni e parlato di squadra plausibile e ragazzi che andavano migliorati".