Ranieri e la metafora dei pesci in conferenza: “Un salmone? Non fate i furbi”

Claudio Ranieri è stato protagonista di una conferenza stampa ricca di spunti sul presente e sul futuro della Roma che domani affronterà il Verona alle 20:45. Il tecnico giallorosso usa spessa metafore e similitudini per rendere meglio i concetti, ma questa volta la scelta del paragone ha provocato le risate e la pronta risposta della sala stampa. Ranieri parla, infatti, di che tipo di pesci la Roma avrà raccolto a fine stagione "quando tirerà su la rete". "Un pesce sughero, una spigola", dice Ranieri, "Un salmone?", replica la sala stampa con il tecnico che accenna una risata e ammonisce in modo scherzoso "Non fate i furbi eh". Un siparietto esilarante collegato ai tanti sfottò e meme che hanno colpito la Lazio dopo l'eliminazione in Europa League per mano del Bodo Glimt.