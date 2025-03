Ranieri: “Champions? Sono sempre positivo. Senza Dybala dobbiamo fare di più”

Le fa piacere ricevere questo premio in un momento così bello della Roma? "Ricevere premi fa sempre piacere, poi se la squadra va bene meglio ancora. Ora arriva il difficile perché il campionato è apertissimo per tutti, è un campionato molto interessante".

Si aspettava di essere l'allenatore della squadra che ha fatto più punti nel 2025 considerando anche gli altri campionati? "Non me lo immaginavo. Quando sono arrivato ho pensato solo a far bene e a riportare autostima e positività ai ragazzi. La squadra è valida, ma i risultati erano negativi. C'è stato un grande sacrificio da parte di tutti i ragazzi che mi hanno seguito e ora i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Ma è come se non avessimo fatto tutto perché ora arriva il bello e il difficile".