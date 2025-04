Ranieri avverte Tudor: “Con noi non è facile”

Giura di aver detto la verità, nient'altro che la verità, Claudio Ranieri. "Non vi ho mai detto bugie", risponde in modo netto a chi, in sala stampa, teme che stia portando tutti fuori strada sul fronte allenatore. Per poi chiudere a doppia mandata l'argomento. E poi ci sono le sue di verità, quelle che hanno portato alla fine dell'esperienza sulla panchina della Juventus nel 2009, che custodisce gelosamente e promette di rivelare, forse, quando la sua carriera da allenatore sarà finita e saprà mettere meglio a posto il passato. Lo scrive Francesco Tringali su TuttoSport. Il bianconero, giura Sir Claudio, non evoca dunque nessun rancore. Scavalcare il passato non solo in senso metaforico: Ranieri se batte Tudor domenica sera all'Olimpico lo aggancia in classifica e si piazzerebbe pure davanti in virtù degli scontri diretti a favore. Dovrà fare a meno di Saelemaekers, squalificato, ma ha recuperato Celik, destinato a completare il terzetto difensivo con Mancini e Ndicka. La Roma deve andare oltre al tabù di vittorie contro le big: l'unico successo quest'anno resta quello contro la Lazio, per il resto sono arrivate 5 sconfitte e 4 pareggi contro le squadre più forti del campionato.