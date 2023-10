Ranieri: “Avevamo iniziato bene la partita. La Roma ha un motore che non finisce più”

Le sue parole: "Dobbiamo dare tutti di più, iniziando da me. Per lo meno il pubblico capisce che siamo dove dovevamo stare"

Redazione

Claudio Ranieri, allenatore del Cagliari, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la sfida contro la Roma. Queste le sue parole:

RANIERI A DAZN

Come riassume la partita. Roma troppo forte? “Avevamo iniziato discretamente bene con l’occasione per Petagna. Poi hanno fatto gol, merito loro e colpa nostra. La Roma ha un motore che non finisce più. Abbiamo incontrato nelle prime otto, 5 grandi squadre. Adesso dobbiamo cominciare a fare i nostro campionato. Non sarà facile, siamo arrivati in Serie A al 94esimo dell’ultimo spareggio. La squadra è compatta, vogliamo rialzare il Cagliari”.

La curva ha detto che saranno sempre con voi. Dopo la sosta comincia il momento caldo. Hai schierato 7 nuovi acquisti, gli altro devono dare qualcosa in più? “Tutti dobbiamo dare qualcosa in più sennò non ce la facciamo. Non abbiamo stravinto il campionato di B. Dobbiamo dare tutti di più, iniziando da me. Per lo meno il pubblico capisce che siamo dove dovevamo stare, lo avevo detto a inizio anno. Non dobbiamo perdere la rotta, siamo in piena burrasca ma la ciurma è compatta. Il pubblico vede che non ci arrendiamo mai".

Cosa sono per voi le prossime due partite? “Sono importantissime così come lo son per loro. Spero non si veda il divario che si è visto in queste prime partite".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Roma senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Forzaroma per scoprire tutte le news di giornata sui giallorossi in campionato e in Europa.