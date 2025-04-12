Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera dei Deputati, ha rilasciato un'intervista all'edizione odierna de Il Tempo. Il politico ha detto la sua anche sul progetto del nuovo stadio della Roma che dovrebbe sorgere a Pietralata. Ecco le sue parole:

“Da urbanista dico che il luogo giusto per fare lo stadio della Roma è Tor Vergata, visto che lì sono state programmate infrastrutture, ci arriva la metro, ci sono spazi enormi, non esistono boschi urbani e non c’è il rischio di congestione totale della viabilità che invece pesa su Pietralata. Il progetto di Dan Friedkin si può perfettamente calare anche lì, senza cambiarlo di una virgola. E sarebbe un modo per riqualificare un pezzo della più desolata periferia romana”