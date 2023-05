Rakitic: “Un peccato non aver lavorato con Mourinho. Spero di vincere”

Il croato non ha dubbi sulle qualità delle formazioni allenate dallo Special One: "Conosco bene le sue squadre, sarà dura ma anche un piacere rivedersi e salutare di nuovo il maestro"

Sono tanti i volti dei calciatori del Siviglia che hanno parlato ai microfoni durante il Media Day della Uefa a poco meno di una settimana dalla sfida della Puskás Aréna contro la Roma. Ai microfoni di SkySport, anche l'ex centrocampista del Barcellona, ora tra i biancorossi, Ivan Rakitić, ha lanciato parole al miele per il tecnico dei giallorossi, José Mourinho: "Ho giocato molte volte contro Mourinho: è un peccato che non abbiamo mai lavorato insieme e sarebbe stato fantastico. Mi piacerebbe conoscerlo nella quotidianità, ma non è mai stato possibile. Lo rispetto molto e credo che sia uno dei migliori allenatori nella storia del calcio. Conosco bene le sue squadre: sarà dura ma anche un piacere rivedersi e salutare di nuovo il maestro". Impossibile chiedere un pronostico sul risultato finale di Budapest, ma il 35enne croato resta positivo: "Speriamo di divertirci e ovviamente di vincere".