Rakitic: “La partita con la Roma è stata la peggiore della mia carriera”

Ivan Rakitic, ex centrocampista di Barcellona e Siviglia e attualmente in forza all'Al-Shabab, ha parlato ai microfoni di Juantes FC soffermandosi sulla notte in cui la Roma riuscì nell'impresa di eliminare i blaugrana con un clamoroso 3-0. La gara che ha permesso ai giallorossi di raggiungere una storica semifinale di Champions è ricordata con grande dispiacere da uno dei protagonista della squadra di Messi e compagni. Ecco le sue parole.