Rakitic: “Giocheremo la partita perfetta e riporteremo la coppa a casa”

Così come a Roma, anche a Siviglia, la tensione è alle stelle con l'avvicinarsi della finale di mercoledì a Budapest. Ivan Rakitić, ex stella del Barcellona e attuale centrocampista della formazione di Mendilibar, è intervenuto ai microfoni della Uefa per presentare la sfida più importante della stagione: "Siamo molto contenti di disputare una nuova finale, ma siamo tranquilli. Pensiamo positivo, andremo a Budapest per giocare la partita perfetta e riportare la coppa a casa. È stata una stagione difficile e lunga, ma la squadra ha sempre avuto qualità e fiducia. Con Mendilibar abbiamo ritrovato lucidità e i risultati ci hanno accompagnato. Abbiamo parlato poco e pensato a lavorare. Abbiamo creduto in questa finale e l'abbiamo raggiunta, siamo fiduciosi"