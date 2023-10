Raggi: “Inopportuno lo sponsor della Roma. Con Viola e Sensi non sarebbe successo”

Non si placano le polemiche intorno al nuovo sponsor della Roma. Virginia Raggi, ex Sindaca della Capitale, è tornata sull'argomento ai microfoni dell’emittente radiofonica Giornale Radio FM. Queste le sue parole: “Trovo inopportuno che la Roma decida di esibire come sponsor sulla maglia il nome della principale città competitor di Roma per ospitare Expo 2030, ossia Riyad. Ed è scandaloso che un sindaco come Gualtieri, che conosce bene la società e con cui ha rapporti, rimanga silente su questo. La Roma è una società calcistica privata e può fare affari con chi vuole, io contesto solo il momento, perché il 28 novembre ci sarà il voto decisivo per Expo 2030 e siamo tutti impegnati in una lotta ardua per vincere candidatura. In questa fase delicata è una mossa scorretta, potevano aspettare il 29 novembre. Il Campidoglio dovrebbe farsi sentire. Uno sgarbo della Roma? Della dirigenza direi, che non è italiana e probabilmente non ha a cuore la candidatura. Con Sensi o Viola sarebbe andata diversamente”.