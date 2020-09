Raggi: “Il Pd non vuole il nuovo stadio, per me deve andare avanti”

Continua la battaglia per il nuovo stadio della Roma e le posizioni dei vari partiti sono sempre più contrastanti. Il capogruppo del partito nell’assemblea capitolina, Pelonzi, oggi ha dichiarato: “Per il rilancio della città ci sono interventi più importanti del progetto Tor di Valle”. Parole che non avranno fatto piacere ai Friedkin, in attesa di un incontro con la Raggi che nel frattempo difende l’impianto giallorosso. “Il Pd non vuole lo stadio, ma per me deve andare avanti. Ho fatto fare una due diligence, un controllo su tutti gli atti, e tutto è regolare” ha scritto su Twitter la Sindaca della Capitale.