Raggi-Friedkin, la sindaca: “Incontro conoscitivo, presto nuove riunioni di lavoro”

Virginia Raggi allo scoperto sull’incontro con Dan Friedkin. Il nuovo proprietario della Roma e il sindaco della capitale si sono visti per la prima volta nella giornata di martedì: “C’è stato un incontro conoscitivo. Ho ricevuto un invito da parte dell’ambasciata americana, abbiamo avuto modo di conoscerci e ci saranno sicuramente nuovi incontri di lavoro vero e proprio”, le parole di Virginia Raggi riportate dall’agenzia ‘Dire’. La sindaca di Roma, a margine di un evento al Macro ha parlato anche del nuovo stadio giallorosso, verosimilmente anche al centro dei discorsi con Friedkin: “Amministrativamente stiamo andando avanti. Abbiamo una delibera che ci impegna a realizzare questo progetto e stiamo facendo tutti gli step necessari. Tra l’altro, come sapete, ho fatto fare tutti i controlli e non ci sono irregolarità amministrative”.