Radu: “Punto d’oro. Abbiamo sofferto in costruzione, la Roma non ci ha fatto giocare”

Stefan Radu ha commentato il derby con la Roma, terminato 1-1 con gol di Dzeko e Acerbi. Ecco le sue parole al fischio finale.

RADU A SKY

“E’ un punto guadagnato, perché stasera non abbiamo fatto una buona prestazione. E’ un punto d’oro, perché il gioco non è andato. La Roma ci ha pressato in avanti, non ci ha fatto giocare per niente. Abbiamo sofferto nella costruzione e si è visto. Noi costruiamo dal basso per arrivare in avanti con facilità”.

Quindi il positivo è che non avete fatto avvicinare la Roma.

Sì, è una cosa buona perché la Roma la teniamo a 7 punti e abbiamo una partita da recuperare.

Avete sentito il contraccolpo dell’eliminazione in Coppa Italia?

No, l’abbiamo superata. Ci è rimasto il campionato e siamo lì, dobbiamo lottare. E’ un punto che alla fine conterà tanto.

Oggi puoi dire che chiuderai la carriera alla Lazio?

Spero di sì, spero che la Lazio sarà la mia ultima squadra e metterò tutto il cuore per questa squadra.