Radu: “Lavoriamo per vincere sempre e in campo si vede”

Le parole del portiere nerazzurro a fine match

Redazione

Al termine della partita tra Inter e Roma, finita 3-1 per i campioni d'Italia, il portiere nerazzurro Radu ha detto la sua. Ecco le dichiarazioni sul match.

RADU A INTER TV

Emozionato per l'esordio da titolare con l'Inter? Non riesco a trovare le parole, era il mio sogno da quando sono arrivato in Italia e sono molto orgoglioso. Penso a lavorare ancora di più, poi si vedrà.

Anche se avete vinto lo scudetto continuate a dare il massimo in campo. Vincere aiuta a vincere. Lavoriamo per vincere e fare bene, questo si vede anche in campo.

Tutti coinvolti per un gol bellissimo, quello dell'1-0, che parte da un tuo passaggio. E' stato un gol bellissimo, quel che proviamo in allenamento cerchiamo di metterlo in campo. Stavolta è venuto alla grande.

Ora la sfida alla Juve. Ovvio, è una sfida diversa dalle altre. Dobbiamo fare quello che sappiamo fare e sono sicuro che porteremo a casa i tre punti.