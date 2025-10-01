Il palinsesto di Radio Radio resta solido. Ilario Di Giovambattista continuerà a guidare la sua squadra di speaker e opinionisti per parlare in particolare di Roma e Lazio, oltre che di tutte le altre big italiane. Si partirà alle 7 del mattino fino alle 10 in Radio Radio Mattino con Ilario e Francesco Di Giovambattista, Zeljko Pantelic, Stefano Raucci, e Daniele Matera. Ad alternarsi come opinionisti i nomi ormai noti: Franco Melli, il ‘bomber’ Roberto Pruzzo, Fernando Orsi, Mario Mattioli, Alvaro Moretti, Stefano Agresti, Stefano Carina e Xavier Jacobelli
forzaroma news as roma Radiomercato, ecco tutte le novità nei palinsesti per la stagione 2025/2026
news as roma
Radiomercato, ecco tutte le novità nei palinsesti per la stagione 2025/2026
Poche novità nell'etere romano che segue tutti i giorni le vicende giallorosse tenendo compagnia ai tifosi attraverso le frequenze e i vari dispositivi su internet. Tante conferme nella programmazione e tra i conduttori e gli opinionisti
Si torna a parlare di calcio nel pomeriggio, dalle 14 fino alle 18 con Valeria Biotti e gli interventi di Roberto Maida, Paolo Marcacci, Luigi Ferrajolo, Fabrizio Aspri, Tony Damascelli, Alessandro Vocalelli, Giancarlo Padovan, Emiliano Viviano ed Enrico Camelio. Il sabato invece l’orario sarà dalle ore 8 alle ore 11 mentre la domenica mattina dalle ore 10 alle 13 spazio a “Il calcio è servito” con Francesco Di Giovambattista, Paolo Marcacci e Renzo Di Giannantonio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA