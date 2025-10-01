Radiomercato, ecco tutte le novità nei palinsesti per la stagione 2025/2026

Il palinsesto di Radio Radio resta solido. Ilario Di Giovambattista continuerà a guidare la sua squadra di speaker e opinionisti per parlare in particolare di Roma e Lazio, oltre che di tutte le altre big italiane. Si partirà alle 7 del mattino fino alle 10 in Radio Radio Mattino con Ilario e Francesco Di Giovambattista, Zeljko Pantelic, Stefano Raucci, e Daniele Matera. Ad alternarsi come opinionisti i nomi ormai noti: Franco Melli, il ‘bomber’ Roberto Pruzzo, Fernando Orsi, Mario Mattioli, Alvaro Moretti, Stefano Agresti, Stefano Carina e Xavier Jacobelli