RADIO PENSIERI, SALOMONE: “Di Paolo al Var? Leggo di una sua passione romanista”

Le parole di giornalisti ed ex calciatori sulla Roma

Redazione 19 settembre 2025 (modifica il 19 settembre 2025 | 13:27)

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Antonio Felici (Teleradiostereo - 92,7):"El Aynaoui non ha impressionato nell'ultima partita. Quindi, secondo me, giocherà El Shaarawy. I giocatori che ha preso la Roma non sono fuoriclasse. Il marocchino, potenzialmente, può diventare forte come Koné. Ma le potenzialità del francese si sono viste sin da subito. El Aynaoui è più indietro, ancora non si vede che tipo di apporto può portare alla squadra. Se noi facciamo un parallelo tra i due è sbagliato".

Francesco Balzani (Teleradiostereo - 92,7):"Celik è più pronto di Ghilardi. Gasp li ha sempre avuti quegli esterni che poi sono diventati difensori. Poi è chiaro, che Hermoso è un altro livello rispetto al turco. Ziolkowski non era una priorità. Secondo me Wesley alla fine gioca e anche El Aynaoui al posto di El Shaarawy. L'ex Lens lo vedo più prestante a livello fisico rispetto a Le Fee e Aouar"

Luigi Salomone (Radio Radio):“Su Sozza non ho nulla da dire. Ma Di Paolo, che è stato designato al VAR, è stato protagonista di due casi eclatanti contro la Lazio. Se poi si accende internet si legge che c’era una passione giovanile per la Roma, tutti gli arbitri avranno avuto tifato una squadra, non è quello il problema, il problema è mettere in difficoltà un professionista in una partita del genere. E’ un Var non tanto di simpatia romanista, ma di sicuro è stato sfortunato con la Lazio, e potrebbe non essere tranquillo. Da parte Lazio c’è la convinzione che, vista la battaglia in corso tra Lotito e il presidente della federazione, in questo momento ci sia anche un sottile piacere nel vedere la Lazio in difficoltà, mi sembra abbastanza evidente"

Nando Orsi (Radio Radio - 104,5): “Quest’anno stiamo 2 a 0 col Var, ma l’anno scorso eravamo 7 a 0…diciamo che la Lazio non è molto fortunata col VAR. Ci sono squadre più fortunate, e squadre meno fortunate. In passato abbiamo fatto intere trasmissioni per settimane per quello che aveva subito la Roma con gli arbitri, se ora lo facciamo 20 minuti sulla Lazio che problema c’è. Pronostico di Lazio-Roma? Pareggio”

Mario Mattioli (Radio Radio- 104,5): “Sento queste discussioni sugli arbitri e poi ci chiediamo perchè il derby si fa alle 12:30. Se pensate che la categoria arbitrale è contro la Roma o la Lazio, allora continuate così. I tifosi sono sensibili alle parole sentite alla radio. E’ vero che la classe arbitrale è scesa parecchio di livello, però cosa dobbiamo fare? Non mi pare che solo due società vengono non valutate dagli arbitri, gli errori ci sono per tutti. E se non accettiamo gli errori arbitrali, non andiamo avanti… Pronostico di Lazio-Roma? Zero a zero”

Roberto Pruzzo (Radio Radio - 104,5): “Bisogna stare attenti, la partita è già di per sé complicata e speriamo che tutti siano in grado di gestirla al meglio. Pronostico di Lazio-Roma? Ics, sicuro quello…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport - 90,3): “Il rischio che ci sia qualche incidente tra i tifosi è assolutamente concreto, quindi non ci sono i presupposti per giocare la sera. Il problema c’è, è reale e concreto ed è possibile che non si sia attrezzati per giocare in notturna. Se mi aspetto un derby brutto? Ho la sensazione che le squadre entrino in campo pensando più a non perdere che a vincerlo. Questo rischio c’è e aumenterebbe con il passare dei minuti. Il timore di perdere questo derby può prendere il sopravvento”.

Marco Valerio Rossomando (Radio Manà Manà Sport - 90,3): “Perdere il derby alla quarta giornata creerebbe tanti problemi, sarebbe la seconda sconfitta consecutiva. Capisco la voglia di non perdere il derby, ancor prima di vincerlo. Ma siamo addirittura già messi così alla quarta giornata? Le ambizioni sono queste? Non è avere poche ambizioni?”.