RADIO PENSIERI: Sabatini: “De Rossi al posto di Mourinho è un salto nel buio”

Antonio Felici (Centro Suono Sport/ Te la do io Tokyo - 101.5): “Quelle di stamattina per me sono brutte notizie non tanto per il licenziamento di Mourinho quanto per la tempistica. E’ un errore, avrei aspettato la fine della stagione per prendere altre strade. Adesso siamo di fronte ad un salto nel buio per tutti i protagonisti della vicenda. Tutti vogliamo molto bene a De Rossi e questo non è in discussione e da oggi facciamo tutti il tifo per lui ma è un aspirante allenatore. Scegliere lui per sostituire un uomo ingombrante come Mourinho è un salto nel buio. E’ rischioso sia da parte della società sia da parte di Daniele stesso. Il progetto Friedkin è fallito oggi".