‘RADIO PENSIERI’, TRANI: “Se vuoi avere una squadra forte non puoi cedere Ndicka”

Le opinioni di giornalisti ed ex calciatori dell'etere romano

Redazione 13 febbraio 2024 (modifica il 13 febbraio 2024 | 19:48)

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Gianluca Lengua (Radio Radio Pomeriggio - 104,5): “Lukaku non sta facendo bene ultimamente ma io non rinuncerei mai a lui. Però se ha bisogno di fare un po’ di turnover per riposare ben venga. Cristante non ci sarà. Da questa settimana mi aspetto un pari in Olanda e una vittoria col Frosinone. È il minimo che si può chiedere alla Roma".

Luigi Ferrajolo (Radio Radio Pomeriggio - 104,5): “De Rossi non può fare miracoli, sarà impossibile arrivare quarti e fare un’altra finale europea. Giovedì dovrà fare un po’ di turnover. Mi aspetto una conferma delle cose positive viste nel primo tempo con l’Inter. Non capisco perché contro il Frosinone si giochi di pomeriggio e non di sera".

Ugo Trani (Teleradiostereo – 92,7/Te la do io Tokyo): “L’assenza di Cristante non mi preoccupa. Contro l’Inter abbiamo preso il secondo gol in contropiede e non puoi permettertelo con squadre del genere. De Rossi non ha grandi giocatori e ci vorrà del tempo per fargli capire le sue idee. Se vuoi fare una squadra forte non puoi vendere un calciatore come Ndicka. Non mi piacciono né Rui Patricio né Svilar, ma terrei titolare il primo perché ha esperienza".

Francesco Balzani (Teleradiostereo – 92,7/Te la do io Tokyo): “È la prima volta che De Rossi affronta una gara in mezzo alla settimana e sarà curioso vedere come la prepara. Il Feyenoord è una squadra che in casa può mettere in difficoltà tutti. Firmerei per il pareggio. Ndicka è stato preso a 0 e ha esperienza internazionale. Si sta ambientando ed è molto migliorato. Se la Roma deve tornare a essere quella di Pallotta lo puoi cedere, ma è difficile trovarne uno migliore. Giovedì ma anche in campionato farei giocare Svilar".

Antonio Felici (Teleradiostereo – 92,7/Te la do io Tokyo): “Giovedì mi aspetto una Roma spavalda e penso che possa fare risultato pieno anche in trasferta. Ndicka prima della Coppa d’Africa mostrava segnali di miglioramento. Una sua cessione? La società deve far capire quale strada vuole prendere".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino 104.5): “Se De Rossi non toglie Rui Patricio in campionato è perché Svilar non dà sicurezze. Altrimenti sarebbe stato naturale il cambio. Ma la Roma deve pensare al futuro e il problema portiere c'è. Contro il Feyenoord servirà una squadra concentrata, in trasferta questa squadra ha sofferto spesso in questa stagione. Gli olandesi non sono l'Inter, ma resta un club pericoloso e lo abbiamo visto anche l'anno scorso"

Nando Orsi (Radio Radio Mattino 104.5): "Meret è un gran portiere, la Roma farebbe molto bene a prenderlo. So che a Napoli non ne parlano bene, ma meglio lui di un portiere straniero. Non dimentichiamo che Meret gioca in Nazionale. Sarebbe un ottimo acquisto"

