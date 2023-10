‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Lukaku è la sicurezza della Roma”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti , ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Roberto Pruzzo (Radio Radio mattino 104.5): “Aouar mi sembra che abbia un ritmo gara decisamente basso e la Roma rischia di poter aver problemi. In difesa e a centrocampo non so he variante possa avere. Lukaku è una sicurezza, ogni volta che gli arriva la palla fa qualcosa di positivo".