‘RADIO PENSIERI LAZIO’, MELLI: “Sarri irriconoscibile, dura andare avanti così”

Le opinioni di giornalisti, ex calciatori sulla Lazio vista ieri e non solo

Redazione 21 settembre 2025 (modifica il 21 settembre 2025 | 15:14)

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Oggi ci siamo sintonizzati sulle frequenze che parlano tutto il giorno, o quasi, di Lazio. Ecco le opinioni dei protagonisti:

Gianluca La Penna (Radio Sei, 98,100): “Un derby che ce lo siamo impiccati da soli. Paghiamo la differenza di qualità nei protagonisti. E poi arriviamo alla partita con i cerotti. Tavarez ha limiti di testa, ed in una squadra competitiva non puoi giocare”.

Franco Melli (Radio Radio, 104,5): “Difficile continuare questo campionato da laziali. Due squadre mediocri, il pareggio sarebbe stato più giusto. Sarri irriconoscibile, ha sbagliato la formazione iniziale, poi gli errori di Tavarez e di Dia. La Lazio sbagli anche con i rossi nel finale. Un derby che mi deprime e ci dovrebbe deprimere per queste due squadre”.

Roberto Rambaudi (Radio Sei, 98,100): “Tavarez bene tecnicamente, ma non di testa. Non si possono fare errori del genere. Soprattutto nel momento in cui la Lazio è stata sueriore alla Roma. Oggi però la prestazione c’è stata”