RADIO PENSIERI, BALZANI: “Mourinho, Lukaku e Dybala sono colpi da cinema”

Le opinioni dei giornalisti ed ex calciatori sulla Roma

Redazione

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori ed opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Ugo Trani (Centro Suono Sport 101.5/ Te la do io Tokyo): “Penso che quello che ho visto ieri sia stata la stessa cosa che ho visto poche settimane fa quando la Roma si era ritrovata quarta in classifica: per me il derby non è una sorpresa. Più di questo non sanno fare, più di questo non possono dare… Le assenze non sono un alibi. Io metto per prima cosa il fisico, qualsiasi spinta che danno gli avversari è più forte rispetto a quella che danno i nostri. La Roma ha paura di qualsiasi avversario perché ogni passaggio lo fa indietro e ha paura di rischiare la giocata. La cosa si risolve mandando via l’allenatore, perché una società che ha fatto un mercatino negli ultimi anni dovrebbe cambiare tra i 15 e i 20 giocatori su 25. Lo farà? No”.

Francesco Balzani (Centro Suono Sport 101.5/ Te la do io Tokyo): “Ieri si è vissuto il primo distacco vero, emozionale, tra i tifosi e la Roma di Mourinho, di Friedkin, di Dybala… Si è avvertito questo. A me della Coppa Italia interessava poco, sapevo che questo derby aveva molto da far perdere alla Roma, però ha anche aperto gli occhi un po’. Noi viviamo in una scenografia, tipo quelle di Cinecittà, che sembra vera, ma in realtà è tutto finto. Mourinho, Lukaku e Dybala sono colpi da cinema per non far aprire gli occhi alla gente su una situazione che va avanti da tempo e che ieri è esplosa”.

Antonio Felici (Centro Suono Sport 101.5/ Te la do io Tokyo): "Ieri è stata una brutta serata in cui la lazio vince meritatamente un derby senza fare quasi nulla, il grande problema è proprio questo ovvero che tu hai fatto meno di loro che hanno fatto quasi niente. Io penso che se una squadra fa il primo tiro in porta solamente a cinque minuti dalla fine significa palesemente che tu la partita non la vuoi vincere, questa sconfitta per me evidenzia un grosso fallimento che ha come colpevoli tutti quanti nessuno escluso. Non me la sento di dare una risposta precisa alla precisa domanda se è finito il progetto Friedkin, quello che posso dire però è che o succede qualcosa oppure è finita. Se a Milano succede qualcosa di grave qua potrebbe succedere di tutto, anche l’esonero dell’allenatore".

Stefano Agresti (Radio Radio 104,5): “Brutta partita, ma non mi aspettavo molto di meglio. La paura di perdere l’ha fatta da padrona e per Mourinho è un grande problema. La Lazio ha fatto di più e ha vinto con merito. La bottiglia che ha colpito Bove è una cosa molto grave e pesante… Rigore moderno? Sì, ma il problema è che la partita è stata giocata oggi, per cui è rigore. L’argomento è surreale, non stiamo discutendo di un rigore dato 30 anni fa…quello è un intervento da rigore, poi è ovvio che senza VAR non si sarebbe dato, ma quello è un calcio all’avversario ed è rigore, fine. Dybala? Se non avesse problemi fisici, sarebbe uno dei giocatori più forti al mondo e giocherebbe in un club più ricco della Roma”

Furio Focolari (Radio Radio 104,5): “Primo tempo imbarazzante, con due squadre impaurite che badavano solo a non perdere. Nel secondo tempo Sarri è riuscito a spronare di più i suoi, e la squadra ha fatto belle cose. La Roma non ha reagito, neanche dopo il gol della Lazio. Roma bruttissima, che tira in porta la prima volta all’87’. La Lazio merita per quello che si è visto, ma resta un derby brutto. Mi domando: ma il 100% dei tifosi che vogliono Mourinho a tutti i costi non saranno solo quelli che vanno allo stadio? E’ una riflessione da fare, perchè dopo la partita in radio ne hanno dette di tutti i colori a Mourinho.Il rigore di altri tempi? Mi sarebbe piaciuto che Mourinho lo avesse detto dopo quello dato contro l’Atalanta. Nessuno, nemmeno i siti romanisti hanno detto che quello non era rigore”

